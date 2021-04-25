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Культура / Наследие

В Пскове открыли участок дороги XIX века

25 апреля 2021 года, 21:29

На территории Снетогорского монастыря в Пскове открыли участок дороги XIX века. Об этом сообщается в группе АНО «Возрождение» в соцсети «ВКонтакте».

В Пскове открыли участок дороги XIX века

фото из группы АНО «Возрождение» в соцсети «ВКонтакте»

По словам старшего научного сотрудника Псковского археологического центра, руководителя исследовательских работ Антона Романовского, проводимые работы носят исследовательский характер, будет исследовано в общей сложности 20 кв. м. Первый участок находится в нескольких десятках метров от руинированной церкви Вознесения XVI века.

«Какой окажется глубина культурного слоя пока неизвестно, - сообщается в группе. - Ранний период истории монастыря датируется от времени его основания – конца XIII века - до 1510 года. Об этом периоде существуют незначительные упоминания в Псковских летописях и более развернутые сведения в посланиях русских архиепископов Дионисия и Фотия (1380-е годы - начало XV века) С начала своего основания Снетогорский монастырь был особо почитаемой обителью. В духовной и мирской жизни Псковской вечевой республики Снетогорский монастырь пользовался непререкаемым авторитетом и влиянием».

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