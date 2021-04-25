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Политика

Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ

25 апреля 2021 года, 12:14

Роскомнадзор (РКН) регулярно отмечает цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В РКН убеждены, что блокировке подвергаются ролики, которые предлагают зрителям отличную от принятой на Западе позицию по ряду вопросов. Среди них - исторический вклад России в победу над фашизмом, трагические событий в Беслане и даже обращение президента России в официальном аккаунте НТВ. Последнее, к слову сказать, объяснили впоследствии случайной ошибкой.

По данным ведомства, только в прошлом году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца этого года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения коснулись таких СМИ, как НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

С начала 2020 года Роскомнадзор направил администрации YouTube 29 писем с требованием снять ограничения, но большинство из них остались без ответа. При этом, видеохостинг не удалил почти 6 000 материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму и прочей социально опасной информацией, выявленных ведомством с 2012 года.

Ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды - на 700 000 рулей, на 1,5 млн руб. и на 3 млн руб.

Директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини заявил одному из российских изданий, что со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры и видеохостинг не ограничивает специально доступ к материалам российских СМИ.

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