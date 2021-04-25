Михаил Ведерников рассказал, когда ждать обещанных президентом выплат. Этой теме он уделил внимание в своем видеообращении.

Он напомнил, что президент Владимир Путин анонсировал выплаты ряду граждан. Среди них – родители школьников, беременные женщины, находящиеся в трудном положении и неполным семьям, где детей в возрасте от 8 до 16 лет воспитывает один родитель.

«Суммы значительные, и для многих имеют принципиальное значение, но немного нужно подождать. В настоящее время еще не опубликованы необходимые нормативно-правовые акты, правительство их еще дорабатывает», - сказал Ведерников.