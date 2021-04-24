В Псковской области на субботник вышли около 5 тысяч жителей региона, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В порядок приведены более 200 территорий. Мероприятия проходили с соблюдением необходимых противовирусных ограничений.

Во всероссийском субботнике в Пскове приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и секретарь генерального совета партии «Единая Россия», сенатор от региона Андрей Турчак. Территорией для уборки послужила площадь у Мирожского монастыря, а также у Морского храма святителя Климента Римского.

В мероприятии также участвовали более 100 волонтеров, участников молодежных движений, представителей органов исполнительной и законодательной властей регионального и областного уровней.

В рамках мероприятия Михаил Ведерников также осмотрел новое парковое пространство у стен Мирожского монастыря, которое приведено в порядок в рамках проекта приграничного сотрудничества «Россия-Эстония». По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, на объекте будут обустроены пешеходные зоны, а также проведена работа по монтажу дренажных систем. Михаил Ведерников заметил, что место значительно преобразилось по сравнению с тем, что было раньше.

В рамках благоустройства территории Михаил Ведерников высадил вместе с Иреком Файзуллиным и Андреем Турчаком кусты калины, а волонтерами в рамках субботника в парке была высажена аллея.



