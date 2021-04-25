Поисковый отряд Владимира Бумакова «Забытый батальон» нашел останки пяти бойцов в Себежском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерникоав в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По его словам, у двоих из бойцов были смертные медальоны. «Один из которых удалось прочитать прямо на месте. Погибшим оказался Иван Васильевич Байдак, уроженец деревни Строчицы Минской области», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников также рассказал, что благодаря неравнодушным людям, в считанные дни нашлись родные погибшего: «Выяснилось, что жива родная сестра бойца, Анна Васильевна, которая искала брата все послевоенные годы. Конечно, сейчас она хочет вернуть останки на родину и похоронить рядом с родителями. Процедура непростая, особенно с учётом эпидобстановки, и может продлиться не один месяц. Обязательно сделаем всё, чтобы она прошла в максимально короткие сроки»,- пообещал губернатор.

Глава региона также отметил, что «удивительная история стала возможной благодаря неравнодушной и высокопрофессиональной работе наших поисковиков».