До 30 мая псковичи могут выбрать территории, которые получат финансирование на благоустройство. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерникоав в еженедельном видеообращении к жителям региона.

Губернатор рассказал, что 24 апреля был открыт участок голосования по выбору общественных территорий. «Это часть большого проекта Министерства строительства и АНО «Диалог Регионы». Его цель – сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения», - сказал он.

Глава региона отметил, что в рамках голосования жители смогут выбрать, какие из общественных территорий вашего муниципалитета получат финансирование на благоустройство в следующем году.

Всего по области на голосование выдвинуто 96 общественных территорий. Проголосовать можно будет с 26 апреля до 30 мая как очно (с помощью волонтеров), так и на сайте 60.gorodsreda.ru.