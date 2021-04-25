Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 30 мая псковичи могут выбрать территории, которые получат финансирование на благоустройство

25 апреля 2021 года, 10:20

До 30 мая псковичи могут выбрать территории, которые получат финансирование на благоустройство. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерникоав в еженедельном видеообращении к жителям региона.

Губернатор рассказал, что 24 апреля был открыт участок голосования по выбору общественных территорий. «Это часть большого проекта Министерства строительства и АНО «Диалог Регионы». Его цель – сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения», - сказал он.

Глава региона отметил, что в рамках голосования жители смогут выбрать, какие из общественных территорий вашего муниципалитета получат финансирование на благоустройство в следующем году.

Всего по области на голосование выдвинуто 96 общественных территорий. Проголосовать можно будет с 26 апреля до 30 мая как очно (с помощью волонтеров), так и на сайте 60.gorodsreda.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще два жителя Псковской области умерли от коронавируса
Велосипеды от губернатора получили три соцработника Дновского района
С Вербным воскресеньем поздравил псковичей Михаил Ведерников
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ
Михаил Ведерников об эпидситуации: Расслабляться сейчас нельзя
Более 41 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса
Нормативная база по «президентским» выплатам еще разрабатывается
Псковский губернатор считает ключевым в послании президента изменение бюджетной политики в отношении регионов
Михаил Ведерников призвал псковичей поддержать туристическую отрасль

Комментарии

Авторизация
No comments
«Слава труду!»

Общество
25 апреля 16:37

«Слава труду!»

Псковские единороссы вместе с федеральными коллегами провели субботник и обсудили вопросы благоустройства
Пришли по адресу

Общество
24 апреля 11:00

Пришли по адресу

Добрые истории о животных рассказали зоозащитники и ветеринары
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных