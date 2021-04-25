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Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей поддержать туристическую отрасль

25 апреля 2021 года, 10:14

«Предлагаю обратить внимание на решения по поддержке туризма. Эта отрасль серьёзно пострадала из-за ковида», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По его словам, всплеск внутреннего спроса сгладил удар, но потеря иностранных туристов не прошла бесследно. «В частности, Псковскую область в 2020 году посетило 257 тыс. человек, – на 40% меньше, чем в 2019 году. Похожая статистика у наших музеев – 800 тыс. посетителей против миллиона в довокидный год. И это с учётом онлайн-мероприятий», - заметил он.

Поэтому глава региона призывает псковичей при планировании отдыха ознакомиться с предложениями региональных туроператоров, на которые распространяется кэшбек в размере 20%. «Они представлены на сайте мирпутешествий.рф. Если вас что-то заинтересует – получится не только сэкономить, но и поддержать отрасль в непростое время», - сказал Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
11:56 25.04.2021

Кэшбэк этот для богатых придумали.

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