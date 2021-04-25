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Общество

Нормативная база по «президентским» выплатам еще разрабатывается

25 апреля 2021 года, 10:25

Нормативная база по «президентским» выплатам еще разрабатывается. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона.

По словам Михаила Ведерникова, по порядку получения новых социальных выплат много вопросов. «Это «школьные» выплаты в размере 10 тыс. рублей, выплаты будущим мамам в затруднительном материальном положении, а также неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет. Суммы существенные, и для многих имеют принципиальное значение, но нужно немного подождать», - заметил он.

Глава региона заметил, что пока еще не опубликованы необходимые нормативно-правовые акты. « Правительство их ещё прорабатывает. Как только появится информация по этому вопросу – обязательно сделаю отдельный пост», - пообещал он.

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