Псковский губернатор считает ключевым в послании президента изменение бюджетной политики в отношении регионов

Ключевым в послании президента является изменение бюджетной политики в отношении субъектов с высоким уровнем государственного долга. Такое мнение высказал

Замещение коммерческих кредитов бюджетными, реструктуризация «ковидных» займов, инфраструктурные кредиты с низкой ставкой, – всё это позволяет нам с уверенностью рассчитывать на стабильное развитие.

Это действительно очень мощное решение Президента.

Для понимания – только по обязательным платежам по коммерческим кредитам мы выплатили 922 млн рублей в 2019-м году и 860 млн рублей – в 2020-м.

Кроме того, текущее финансовое положение лишает нас пространства для манёвра – практически все средства идут на выполнение социальных обязательств.