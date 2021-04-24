Готовность регионов к рейтинговому голосованию обсудили участники всероссийского совещания в Пскове

Готовность регионов к проведению рейтингового голосования обсудили участники Всероссийского совещания «Формирование комфортной городской среды» в Пскове, передает официальный Telegram-канал Псковской области.

В нём участвуют губернатор Михаил Ведерников, Первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, секретарь Псковского РО Партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, с 2017 по 2020 годы в Псковской области было благоустроено 280 дворовых, 225 общественных, 5 парковых территорий. Также реализуются 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды исторических поселений.

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак отметил, что во многих регионах, которые присутствуют на совещании – Дальний Восток, Сибирь, Урал – субботники уже прошли.

«Мы тоже сегодня провели субботник с Иреком Энваровичем, с Михаилом Юрьевичем принимали участие в субботнике в городе Пскове», - сказал Андрей Турчак.

По его словам, формирование комфортных городских условий всегда были в фокусе внимания «Единой России». «Хочу напомнить, что ещё 5 лет на встрече с президентом Дмитрий Анатольевич Медведев предложил вывести партийный проект «Наш двор» на федеральный уровень. Эта инициатива была поддержана, и сейчас ФКГС – это большой федеральный проект, который мы реализуем совестно: партия «Единая Россия» и Правительство РФ», - отметил он.