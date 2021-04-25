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Общество

Михаил Ведерников об эпидситуации: Расслабляться сейчас нельзя

25 апреля 2021 года, 11:07

Михаил Ведерников об эпидситуации: Расслабляться сейчас нельзя

«Расслабляться сейчас нельзя ни в коем случае», - заявил в еженедельном видеообращении к жителям региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников, говоря об эпидситуации по коронавирусу.

По его словам, эпидситуация в Псковской области остаётся стабильной: число заболевших по сравнению с предыдущей неделей практически не изменилось. Однако в мире зафиксирован новый пик заболеваемости. «22 апреля был зафиксирован абсолютный антирекорд – 889 тысяч новых случаев. Такой динамики распространения заболевания ещё не было. Мы видим, как можно поплатиться за несвоевременное снятие ограничений», - отметил Михаил Ведеников.

Глава региона привел в качестве примеров Турцию и Индию, где динамика распространения ковида сейчас многократно выше, чем в России. «Сейчас в обеих этих странах введён комендантский час и практически тотальный локдаун. Друзья, это тот самый случай, когда лучше учиться на ошибках других, чем набивать собственные шишки», - сообщил он.

В связи с этим на следующей неделе планируется заседание оперштаба «для обсуждения ограничений, регламента проведения пасхальных и первомайских мероприятий, памятных акций 9 мая и выпускных вечеров».

«Наш приоритет – не допустить ухудшения ситуации и введения экстренных противовирусных мер. Поэтому действовать будем максимально взвешенно и осторожно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
12:04 25.04.2021

Давно ничего не зависит от ограничений, умирают по пять человек в день. В Новосибирской области по четыре человека уходят в день, с населением по численности в четыре с лишним раза больше, чем Псковская область. Удивительная статистика.Не болейте!

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