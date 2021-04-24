В Пскове открылся волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий

В Пскове на базе общественной приемной Д. А. Медведева открылся волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников познакомились с работой участка и волонтерами, которые будут помогать жителям голосовать.

Онлайн-голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. В нем будут участвовать 96 общественных территорий.