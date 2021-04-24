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Общество

В Пскове открылся волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий

24 апреля 2021 года, 14:37

В Пскове на базе общественной приемной Д. А. Медведева открылся волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.


В Пскове открылся волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий

Губернатор Михаил Ведерников познакомились с работой участка и волонтерами, которые будут помогать жителям голосовать.

Онлайн-голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. В нем будут участвовать 96 общественных территорий.

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Комментарии

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Бабулечка
15:27 24.04.2021

Когда же будет ямочный ремонт во дворах, стыдно должно быть местным властям и региональным за отписки с прямой линии Президента.

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