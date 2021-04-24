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Общество

Михаил Ведерников: Мы вышли на субботник для того, чтобы сделать город чище

24 апреля 2021 года, 12:41

«Мы вышли на субботник для того, чтобы сделать город чище», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников свое участие во Всероссийском субботнике, который сегодня проходит в Пскове, передает официальный Telegram-канал Псковской области.

По его словам, результат такой работы очевиден. «Я надеюсь что со временем те, кто убирает, будут и от других требовать не мусорить. Мы были в Республике Беларусь в командировке. <...> Ни один житель Минска не пройдет мимо туриста, который бросил бумажку, и не сделает ему замечание. Это правильно. Это культура».

Отметим, что старт всероссийском субботнику в Пскове дали губернатор Михаил Ведерников, первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Губернатор Михаил Ведерников вместе с волонтёрами убрал берег реки. Также глава региона вместе с министром строительства и ЖКХ посадили куст калины. Еще один куст калины губернатор посадил с Андреем Турчаком.

Работа по благоустройству территории продолжается.

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Комментарии

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Бабулечка
15:21 24.04.2021

А как же ямочный ремонт? А управляющая компания не окрашивает во дворе не первый год, скамейки сломаны, урны прогнили, а деньги исправно платим за содержание дома. Во дворе не лучше, чем после войны. Никакой субботник не поможет. А ваш региональный комитет по надзору опять отписался, что жители сами обязаны производить ремонты. А налоги куда платим? На дороги, за недвижимость, где наши налоги? Стыдно должно быть городским властям и УГХ. Не помогает даже прямая линия с Президентом РФ. Как же так

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