Кражи из гаража и дачного домика раскрыли псковские полицейские. Как сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области, в Новоржеве вечером 20 апреля из гаража у дома по улице Некрасова была совершена кража бензотриммера. В преступлении подозревается 32-летний безработный, ранее судимый местный житель. В ходе обыска похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.

Также в Великолукском районе раскрыли дачную кражу. В полицию обратилась пенсионерка из Тверской области. По словам женщины, в феврале из дачного дома по улице Зеленой в поселке Дубрава-2 Великолукского района неизвестные похитили отопительный котел, радиаторы, стеклопакеты и другие вещи. Причиненный ущерб составил 34 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейских найден подозреваемый — безработный местный житель Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.