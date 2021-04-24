Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Кражи из гаража и дачного домика раскрыли псковские полицейские

24 апреля 2021 года, 10:53

Кражи из гаража и дачного домика раскрыли псковские полицейские. Как сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области, в Новоржеве вечером 20 апреля из гаража у дома по улице Некрасова была совершена кража бензотриммера. В преступлении подозревается 32-летний безработный, ранее судимый местный житель. В ходе обыска похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.

Также в Великолукском районе раскрыли дачную кражу. В полицию обратилась пенсионерка из Тверской области. По словам женщины, в феврале из дачного дома по улице Зеленой в поселке Дубрава-2 Великолукского района неизвестные похитили отопительный котел, радиаторы, стеклопакеты и другие вещи. Причиненный ущерб составил 34 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейских найден подозреваемый — безработный местный житель Он дал признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Готовность регионов к рейтинговому голосованию обсудили участники всероссийского совещания в Пскове
В Пскове открылся волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий
Очаг коронавируса в Дедовичской средней школе снят с контроля Роспотребнадзора
78 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в Псковской области
Седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области 24 апреля
«Комсомолка» рассказала о ставшей моделью победительнице акции «Губернаторский дневник»
Михаил Ведерников: Мы вышли на субботник для того, чтобы сделать город чище
В Пскове дан старт Всероссийскому субботнику
96 территорий вошли в список для голосования по выбору объектов для благоустройства в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района