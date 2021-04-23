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Общество / Коммуналка

96 территорий вошли в список для голосования по выбору объектов для благоустройства в Псковской области

23 апреля 2021 года, 22:54

 96 территорий вошли в Псковской области в список для рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они были отобраны из 480 заявок от жителей региона, проинформировал председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании рабочей группы по организации голосования под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

96 территорий вошли в список для голосования по выбору объектов для благоустройства в Псковской области

При этом Сергей Грахов отметил, что объекты, которые не попали в список для голосования, останутся на контроле. Их благоустройство будет проведено, как только появится возможность.

Руководитель ресурсного Центра развития добровольчества Псковской области Михаил Васильев доложил, что волонтёры готовы к проведению голосования. Василий Осипов подчеркнул, что до его начала добровольных помощников необходимо обеспечить всем необходимым: техническими средствами и брендированной продукцией.

Также на совещании обсуждалось информационное сопровождение рейтингового голосования, в том числе акции во время всероссийского субботника 24 апреля.

В итоге Василий Осипов положительно оценил готовность региона к проведению рейтингового голосования и призвал детально и максимально оперативно прорабатывать все возникающие вопросы, чтобы все желающие могли отдать свой голос.

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства продлится с 26 апреля по 30 мая на специализированной платформе za.gorodsreda.ru, стационарных пунктах голосования и при помощи волонтеров.

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