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Политика

Послание президента, возможное объединение партий и «политический хоровод» обсудили в «Псковском телеграме»

23 апреля 2021 года, 19:18

На сайте Псковского агентства информации вышел очередной, десятый по счёту, выпуск программы «Псковский телеграм». 

Одной из тем стало послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Соведущие Максим Андреев, Антон Сергеев и примкнувший к ним Артём Татаренко обсудили и реакцию на прозвучавшие тезисы лидера псковского «Яблока» Лев Шлосберг, который объяснил, «почему хорошее – это плохо».

Зашла речь и о протестной акции 21 апреля, участники которой под музыку водили хоровод.

Обратили внимание ведущие и на необычный мерч партии «Новые люди», а также поговорили о предстоящем ВКС «Единой России». 

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