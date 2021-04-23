Послание президента, возможное объединение партий и «политический хоровод» обсудили в «Псковском телеграме»

На сайте Псковского агентства информации вышел очередной, десятый по счёту, выпуск программы «Псковский телеграм».

Одной из тем стало послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Соведущие Максим Андреев, Антон Сергеев и примкнувший к ним Артём Татаренко обсудили и реакцию на прозвучавшие тезисы лидера псковского «Яблока» Лев Шлосберг, который объяснил, «почему хорошее – это плохо».

Зашла речь и о протестной акции 21 апреля, участники которой под музыку водили хоровод.

Обратили внимание ведущие и на необычный мерч партии «Новые люди», а также поговорили о предстоящем ВКС «Единой России».