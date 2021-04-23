24 апреля в Пскове состоится всероссийский селектор «Единой России»

24 апреля в Пскове в режиме ВКС состоится всероссийский селектор партии «Единая Россия» на тему «Формирование комфортной городской среды». Об этом в эфире программы «Псковский телеграм» рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ и информационной политике Антон Сергеев.

Участие в ВКС из Пскова примут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, они откроют участок для голосования по выбору общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он создан на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Пскове.

Также Михаил Ведерников, Андрей Турчак и Ирек Файзуллин поучаствуют в партийном субботнике, который пройдет вокруг Морского храма Святителя Клемента Римского в Пскове.