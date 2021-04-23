Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Партии

24 апреля в Пскове состоится всероссийский селектор «Единой России»

23 апреля 2021 года, 20:15

24 апреля в Пскове в режиме ВКС состоится всероссийский селектор партии «Единая Россия» на тему «Формирование комфортной городской среды». Об этом в эфире программы «Псковский телеграм» рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ и информационной политике Антон Сергеев.

Участие в ВКС из Пскова примут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, они откроют участок для голосования по выбору общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он создан на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Пскове.

Также Михаил Ведерников, Андрей Турчак и Ирек Файзуллин поучаствуют в партийном субботнике, который пройдет вокруг Морского храма Святителя Клемента Римского в Пскове.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

96 территорий вошли в список для голосования по выбору объектов для благоустройства в Псковской области
«Новые люди» могут объединиться с «Партией роста»
Послание президента, возможное объединение партий и «политический хоровод» обсудили в «Псковском телеграме»
Александр Коновалов: Нужно развивать спортивные сооружения при школах и делать их доступными
Более 100 хакатонов по искусственному интеллекту планируется провести до 2024 года
120 лифтов заменят в Псковской области до конца года
Проход псковичей на «Машиностроитель» будет осуществляться с помощью биометрической системы
Обработку от клещей в Пскове перенесли из-за погоды
Вербное воскресенье в Псковской области будет холодным

Комментарии

Авторизация
No comments
Хождение по кругу

Политика
21 апреля 21:28

Хождение по кругу

Очередная акция оппозиции в Пскове закончилась «политическим хороводом»
Послание на завтра

Политика / Власть
21 апреля 19:58

Послание на завтра

Какие инициативы президента в первую очередь скажутся на Псковской области?
Медиадень

Политика
14 апреля 17:01

Медиадень

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов