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Политика / Партии

«Новые люди» могут объединиться с «Партией роста»

23 апреля 2021 года, 19:21

Партия «Новые люди» может объединиться с «Партией роста». Об этом в эфире программы «Псковский телеграм» рассказал  советник губернатора Псковской области по СМИ и информационной политике Антон Сергеев.

«Новые люди» могут объединиться с «Партией роста»
Антон Сергеев
Скриншот из программы «Псковский телеграм»
По его словам, в том числе для обсуждения этой перспективы Псков на минувшей неделе посетил куратор «Новых людей» по Северо-Западу Станислав Корякин.

«Теперь большой вопрос: если эти слухи подтвердятся и эти партии объединятся, то кто пойдет от Псковской области на выборы? Игорь Романов [лидер Псковского реготделения «Партии роста»] или Андрей Маковский [лидер Псковского реготделения партии «Новые люди»]?» - добавил он.

«Они [«Новые люди»] активизировались. Мне рассказывали, юристов прихватили целую пачку, чтобы им помогали работать», - добавил эксперт. 

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