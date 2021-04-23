«Новые люди» могут объединиться с «Партией роста»

Партия «Новые люди» может объединиться с «Партией роста». Об этом в эфире программы «Псковский телеграм» рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ и информационной политике Антон Сергеев.

По его словам, в том числе для обсуждения этой перспективы Псков на минувшей неделе посетил куратор «Новых людей» по Северо-Западу

«Теперь большой вопрос: если эти слухи подтвердятся и эти партии объединятся, то кто пойдет от Псковской области на выборы? Игорь Романов [лидер Псковского реготделения «Партии роста»] или Андрей Маковский [лидер Псковского реготделения партии «Новые люди»]?» - добавил он.

«Они [«Новые люди»] активизировались. Мне рассказывали, юристов прихватили целую пачку, чтобы им помогали работать», - добавил эксперт.