Более 100 хакатонов по искусственному интеллекту планируется провести до 2024 года

Более 100 хакатонов по искусственному интеллекту среди разработчиков планируется провести до 2024 года, сообщает CNews со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации, также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований будет более 20 тысяч человек», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Цель этих мероприятий - продвижение искусственного интеллекта среди молодежи, формирование кадрового резерва, а также вовлечение талантливых ИТ-разработчиков в развитие этой технологии в России.

«Президент в послании отметил, что наша задача такие технологии, как искусственный интеллект, поставить на службу гражданам нашей страны», – подчеркнул вице-премьер.

Хакатон по искусственному интеллекту – это конкурс, где специалисты-разработчики программного обеспечения решают поставленную организаторами бизнес-проблему или социальную проблему за счет технологий по искусственному интеллекту, в том числе с использованием государственных наборов данных. Время для решения этих задач ограничено. По итогам конкурса отбираются команды, разработавшие наиболее качественные решения.