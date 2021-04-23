120 лифтов заменят в Псковской области до конца года, доложил исполняющий обязанности руководителя регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили «Псковской правде» в администрации региона, замена лифтов будет проходить в рамках ускоренной программы. Псковская область была включена в этот проект в конце 2020 года. В настоящее время фонд подготавливает проектную документацию. Непосредственно замену лифтов планируется начать в июне и завершить до конца года, отметил Сергей Шарлаев.

Также стороны обсудили реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Глава региона обратил внимание, что этот вопрос находится на особом контроле Правительства РФ и Министерства строительства и ЖКХ. «Особенно важно то, чтобы все собираемые средства максимально оперативно и эффективно шли на содержание жилищного фонда области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Сергей Шарлаев рассказал, что в текущем году капитальные работы будут проведены в более чем 200 многоквартирных домах. Там отремонтируют 285 элементов: кровлю, фасады, инженерные системы, лифты. Все конкурсы на изготовление проектно-сметной документации для объектов уже объявлены. Более того, 75% уже завершены. В настоящее время фонд объявил конкурсы на изготовление проектно-сметной документации для проектов следующего года.

В ходе встречи участники рассмотрели возможность реализации в регионе федеральных программах поддержки отрасли. Например, по программе энергоэффективного капитального ремонта в сфере электроснабжения можно усовершенствовать 8 объектов в Пскове.