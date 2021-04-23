120 лифтов заменят в Псковской области до конца года, доложил исполняющий обязанности руководителя регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым.
120 лифтов заменят в Псковской области до конца года, доложил исполняющий обязанности руководителя регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым.
Как сообщили «Псковской правде» в администрации региона, замена лифтов будет проходить в рамках ускоренной программы. Псковская область была включена в этот проект в конце 2020 года. В настоящее время фонд подготавливает проектную документацию. Непосредственно замену лифтов планируется начать в июне и завершить до конца года, отметил Сергей Шарлаев.
Также стороны обсудили реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Глава региона обратил внимание, что этот вопрос находится на особом контроле Правительства РФ и Министерства строительства и ЖКХ. «Особенно важно то, чтобы все собираемые средства максимально оперативно и эффективно шли на содержание жилищного фонда области», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Сергей Шарлаев рассказал, что в текущем году капитальные работы будут проведены в более чем 200 многоквартирных домах. Там отремонтируют 285 элементов: кровлю, фасады, инженерные системы, лифты. Все конкурсы на изготовление проектно-сметной документации для объектов уже объявлены. Более того, 75% уже завершены. В настоящее время фонд объявил конкурсы на изготовление проектно-сметной документации для проектов следующего года.
В ходе встречи участники рассмотрели возможность реализации в регионе федеральных программах поддержки отрасли. Например, по программе энергоэффективного капитального ремонта в сфере электроснабжения можно усовершенствовать 8 объектов в Пскове.
Кроме того, Сергей Шарлаев доложил о работе по отбору подрядных организаций, с которыми Фонд может сотрудничать в будущем. В число возможных партнеров, по его словам, вошли порядка 70 новых организаций. «Так мы рассчитываем повысить конкуренцию, но в разумных пределах. Капремонт – это не новая стройка, там важна специфика работы с людьми», - отметил и. о. руководителя.
Губернатор положительно оценил эту инициативу. «Селекцию надо обязательно вести, чтобы повысить уровень ответственности подрядчиков», - подчеркнул он.
Михаил Ведерников и Сергей Шарлаев обсудили вопросы инвентаризации задолженностей жителей области по взносам за капитальный ремонт, а также начисление пени должникам с 1 мая.