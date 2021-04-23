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Общество / Здоровье

Около 100 операций по удалению опухоли кишечника проводит псковский онкодиспансер в год

23 апреля 2021 года, 14:18

Около 100 операций по удалению опухоли кишечника проводит Псковский онкологический диспансер в год, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заведующего хирургическим отделением онкодиспансера Максима Гореленко.

Около 100 операций по удалению опухоли кишечника проводит псковский онкодиспансер в год

Фото Арсения Тимашова

Медучреждение проводит лапароскопическую малоинвазивную хирургию колоректального рака уже третий год. «Мы выполняем такие операции и демонстрируем хороший уровень по качеству и результатам», - подчеркнул заведующий отделением и добавил, что диспансер не уступает в этом вопросе даже ведущим клиникам Москвы и Санкт-Петербурга.

«Сама по себе лапароскопическая хирургия даёт много преимуществ, ведь это скорейшее восстановление трудоспособности, выздоровление, меньше осложнений в ране, потому что раны маленькие», - отметил Максим Гореленко.

Врач также выразил надежду, что Псковский онкодиспансер будет выполнять более 90% лапароскопических операций. «Это считается идеалом, к которому нужно стремиться. Мы активно двигаемся вперёд», - заявил Гореленко.

В настоящее время, по его словам, больница активно развивает лапароскопическую хирургию рака желудка. Здесь даже проходят показательные операции. Так, 22 и 23 апреля в диспансер приезжал кандидат медицинских наук, хирург, онколог, колопроктолог, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62 Илья Черниковский.

Московский врач посоветовал псковичам вести подвижный образ жизни, стараться избегать лишнего веса, не курить и вовремя проходить обследования, чтобы свести к минимуму возникновение рака.

Подробнее об особенностях лечения колоректального рака и преимуществах лапароскопических операций можно почитать на сайте Псковского агентства информации. 

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