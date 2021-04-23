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Общество

Показ лазерного шоу в Пскове перенесли на сентябрь

23 апреля 2021 года, 13:59

Мультимедийное лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского, которое должно было состояться 23-25 апреля на территории Довмонтова города Псковского кремля, перенесено из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Мы сожалеем о том, что принято такое решение, и приносим свои извинения, - сказала руководитель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. – Мы раздали 5400 билетов, было запланировано проведение трех шоу в день с 23 по 25 апреля. К сожалению, вынуждены перенести мероприятие на осень, когда длина светового дня позволит его провести».

Ориентировочная дата проведения мероприятия назначена на 12 сентября. Все билеты будут действительны. 

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