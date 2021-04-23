Владимир Путин согласился сделать дни с 1 по 11 мая выходными

Президент России Владимир Путин согласился сделать майские праздники непрерывными. Дни с 1 по 11 мая будут выходными, пишет РИА Новости.

С соответствующим предложением к главе государства обратилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным и исключить определенные риски, которым россияне могут быть подвергнуты на разорванных майских каникулах. К примеру, частые поездки загород на общественном транспорте.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», - сказал Владимир Путин.