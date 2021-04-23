Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Владимир Путин согласился сделать дни с 1 по 11 мая выходными

23 апреля 2021 года, 13:46

Президент России Владимир Путин согласился сделать майские праздники непрерывными. Дни с 1 по 11 мая будут выходными, пишет РИА Новости.

С соответствующим предложением к главе государства обратилась руководитель  Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным и исключить определенные риски, которым россияне могут быть подвергнуты на разорванных майских каникулах. К примеру, частые поездки загород на общественном транспорте.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19. Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», - сказал Владимир Путин.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Коновалов: Нужно развивать спортивные сооружения при школах и делать их доступными
Более 100 хакатонов по искусственному интеллекту планируется провести до 2024 года
120 лифтов заменят в Псковской области до конца года
Проход псковичей на «Машиностроитель» будет осуществляться с помощью биометрической системы
Обработку от клещей в Пскове перенесли из-за погоды
Вербное воскресенье в Псковской области будет холодным
На псковском стадионе «Электрон» планируется оборудовать плоскостные сооружения для уличного спорта
Около 100 операций по удалению опухоли кишечника проводит псковский онкодиспансер в год
Показ лазерного шоу в Пскове перенесли на сентябрь

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?