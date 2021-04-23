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Общество / Образование

«Волшебный барабан» представил юный изобретатель из Пушкинских Гор на космическом форуме в Екатеринбурге

23 апреля 2021 года, 12:37

Юный изобретатель из Пушкинских Гор Семён Виноградов представил на VIII Молодежном космическом форуме «Семихатовские чтения» в Екатеринбурге своё изобретение - «Волшебный барабан». Как рассказала «Псковской правде» преподаватель школьника Лариса Ивахива, этот аппарат исполняет новогодние песни,  анекдоты и выдаёт конфеты.

«Волшебный барабан» представил юный изобретатель из Пушкинских Гор на космическом форуме в Екатеринбурге

Фото с сайта https://66.ru, автор - Алексей Школа

«Призового места мы не заняли, но наш барабан вызвал огромный интерес. Все дети играли с нашим автоматом», - отметила Лариса Ивахина. При этом, по её словам, изобретение Семёна Виноградова ранее уже было отмечено на других образовательных форумах, где он получил награды.

Вместе с Семёном в космическом форуме участвовала его сестра София. Девочка представляла свою работу вне конкурсной программы, поскольку не попадала в неё по возрасту. Она презентовала исследование на тему борьбы с комарами. София изучила промышленные репелленты и народные способы, выявив наиболее эффективные методы.

Семён участвовал в секции «Инженерные науки», а София - «Биология».

«Форум в Екатеринбурге — очень престижный. Мы должны были ехать на него в прошлом году, но из-за пандемии поездка не состоялась и нас пригласили в этом», - отметила Лариса Ивахива. Она подчеркнула, что Семён и София Виноградовы были на нём единственными представителями не только Псковской области, а всего Северо-Запада, не было на форуме даже московских школьников.

Кроме того, в Екатеринбурге Семён Виноградов прошёл следующий этап Всероссийской конференции «Большие вызовы», которую проводит центр «Сириус». Ранее он стал победителем регионального тура. После этого школьник написал эссе. В Екатеринбурге у него было тестирование по молекулярной биологии и генетике. На следующей неделе его ждёт онлайн-собеседование по другому изобретению - устройству автоматической подачи удобрений в картофелесажалке для мини-трактора. При успешном прохождении этих этапов школьник получит возможность поехать на обучение в «Сириус» в Сочи. Как отметила Лариса Ивахина, в «Сириусе» Семён Виноградов уже был в позапрошлом году. Там он провёл две недели. 

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