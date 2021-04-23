Эстафета «Псковской правды» состоится 6 мая

Легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 6 мая в традиционном офлайн-формате. В связи с ремонтом Октябрьского проспекта, - традиционного места ее проведения, - она будет проходить на набережной реки Великой.

Главная площадка эстафеты, с которой будет дан старт, будет находиться у Покровской башни. Торжественное открытие и парад участников начнутся в 12:00. Начало забегов - в 13:00.

Финишная черта и сцена, на которой пройдет награждение участников, разместятся у Власьевского спуска, рядом с инсталляцией «Россия начинается здесь».

Из-за антикоронавирусных мер участие в эстафете в этом году не будут принимать школьники. В честь 76-летия Победы по набережной Великой пробегут студенты псковских вузов и сузов, корпоративные команды, представляющие псковские компании и организации, силовые ведомства, органы представительной, законодательной и исполнительной власти, а также семейные команды.

Также планируется, что во всех районах Псковской области будут сформированы команды, которые примут участие в эстафете в своих городах и поселках.

Зарегистрироваться для участия в эстафете корпоративные и семейные команды могут здесь>>> Официальные онлайн-заявки принимаются до 13:00 29 апреля.

Заявки можно также подавать в спортшколу «Надежда» (Псков, ул. Гагарина д. 5а) до 29 апреля по телефону 8 (8112) 73-70-94 или на электронную почту nadejda.school@gmail.com.

Выдача нагрудных номеров состоится в спортшколе «Надежда» 30 апреля с 9:00 до 18:00. При подаче заявки необходимо предоставить карточку команды и медицинские справки (период действия медицинской справки 10 дней).

Те, кому нужна помощь в получении справки, могут сообщить об этом при регистрации.

Получение номеров - обязательный этап регистрации. Команды без номеров на старт не допускаются. При себе надо будет иметь подписи членов команды о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей (семейные команды) они несут ответственность самостоятельно. Бумагу можно составить в свободной форме.

Подробная информация о трех маршрутах эстафеты, - для студенческих, корпоративных и семейных команд, - доступна здесь>>>

Найти ответы на самые распространенные вопросы об эстафете можно в специальном разделе на сайте «Псковской правды» или по телефону +7-900-991-77-57.

Легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» - одно из самых масштабных спортивных мероприятий Псковской области с самой большой в регионе историей. Начиная с мая 1945 года и на протяжении семи с лишним десятилетий традиция его проведения ни разу не прерывалась.

Исключением стал лишь коронавирусный 2020 год, когда из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, эстафета прошла в форме интернет-флешмоба. Который, кстати, вошел в число номинантов премии Ассоциации СМИ Северо-Запада «СеЗам-2020» как «лучшая журналистская акция».