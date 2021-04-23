Юлия Пересильд о «Каштанке» в псковском театре: Я дала ребятам чуть больше, чем режиссура

«Когда мы делали «Каштанку», псковского театра не существовало на географической карте театрального мира. Я из Пскова, это моя Родина, и мне хотелось отдать дань ей. Что я могла? Могла сделать спектакль, привлечь зрителя, научить артистов работать в коллективе, полюбить это дело. Да, там написано, что я режиссёр, но то, что я дала ребятам — это чуть больше, чем режиссура, точнее это даже нечто другое», - поделилась Юлия Пересильд.

На вопрос не хочет ли она повторить этот опыт или снять свой фильм актриса ответила, что любит свое дело, свою профессию, но стать режиссёром пока не планирует. «Я очень люблю театр, кино, и я ещё не вошла в ту стадию, когда мне хочется решать всё самой, мне интересно попадать в разные миры режиссёров и принимать их правила игры, мне это нравится», - отметила Пересильд.

Премьера спектакля «Каштанка», режиссером которого выступила Юлия Пересильд, состоялась в Псковском театре драмы 7 февраля 2018 года. Это спектакль о судьбе молодой девушки, которая выросла во дворе, смогла стать «звездой», но вернулась к обыденной жизни.