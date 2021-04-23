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Общество / Здоровье

37 псковичей пострадали от укусов клещей за неделю

23 апреля 2021 года, 11:15

37 человек обратились в медицинские учреждения Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 14 по 20 апреля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших было восемь детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области, а также в других учреждениях были исследованы только 15 клещей, снятых с пострадавших. Из них 8,3 % представляли опасность для человека. Насекомые были носителями боррелиоза.

В ведомстве уточнили, что первый случай присасывания клеща в 2021 году был зарегистрирован 3 апреля в Дедовичском районе. В 2020 году первого клеща заметили 19 февраля в Псковском районе.

Количество обращений по поводу присасывания клещей – 54 обращения с начала сезона - снизилось на 81,3 % в сравнении со среднемноголетними недельными данными. При этом количество пораженных детей - 15 человек с начала сезона - сократилось на 85,2%.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала года в Псковской области против клещевого вирусного энцефалита привились 900 человек, в том числе 23 ребенка.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. В Пскове клещей удаляют в травмпункте.

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