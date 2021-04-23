В храме Варвары Великомученицы в Печорах начались исследовательские работы

Эскизный проект сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары Великомученицы» был рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного Совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области в начале апреля.

Уникальность этой церкви заключается в том, что из она является одним из немногочисленных деревянных небольших одноапсидных храмов, которым удалось сохраниться с XVIII века.