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Культура / Наследие

В храме Варвары Великомученицы в Печорах начались исследовательские работы

23 апреля 2021 года, 10:32

Внутри храма Варвары Великомученицы в городе Печоры начались исследовательские работы, сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своем Instagram-аккаунте.

В настоящее время специалисты приступили к вскрытию полов и устройству шурфов.

В храме Варвары Великомученицы в Печорах начались исследовательские работы

Фото АНО «Возрождение»
В храме Варвары Великомученицы в Печорах начались исследовательские работы

Фото АНО «Возрождение»

Эскизный проект сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары Великомученицы» был рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного Совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области в начале апреля.

Уникальность этой церкви заключается в том, что из она является одним из немногочисленных деревянных небольших одноапсидных храмов, которым удалось сохраниться с XVIII века.

В храме Варвары Великомученицы в Печорах начались исследовательские работы

Фото АНО «Возрождение»

Храм был возведен перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры в 1779 году. В 1862 году к нему пристроили притвор. Средства на эти работы выделил церковный староста, купец Плешков.

В 1931 году, когда Печоры входили в состав Эстонии, при церкви был открыт эстонский православный приход. Согласно Указу Синода Эстонской Апостольской Православной Церкви от 2 апреля 1931 года приход назвали «Богородицким», поскольку первые богослужения совершались в Благовещенской церкви Печерского монастыря.

После церковной реформы 1935 года приход получил храм Святой Варвары.

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