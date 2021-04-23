В храме Варвары Великомученицы в Печорах начались исследовательские работы

Эскизный проект сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары Великомученицы» был рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного Совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области в начале апреля.
Уникальность этой церкви заключается в том, что из она является одним из немногочисленных деревянных небольших одноапсидных храмов, которым удалось сохраниться с XVIII века.
Храм был возведен перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры в 1779 году. В 1862 году к нему пристроили притвор. Средства на эти работы выделил церковный староста, купец Плешков.
В 1931 году, когда Печоры входили в состав Эстонии, при церкви был открыт эстонский православный приход. Согласно Указу Синода Эстонской Апостольской Православной Церкви от 2 апреля 1931 года приход назвали «Богородицким», поскольку первые богослужения совершались в Благовещенской церкви Печерского монастыря.
После церковной реформы 1935 года приход получил храм Святой Варвары.