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Общество / Здоровье

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 41 тысячи жителей Псковской области

23 апреля 2021 года, 09:19

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 41 тысячи жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Полностью завершили вакцинацию 26 тысяч человек.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 41 тысячи жителей Псковской области

На сегодняшний день в Псковской области открыты 38 пунктов вакцинации от коронавируса. Привиться можно в любом поликлиническом отделении в каждом районе, в мобильных пунктах вакцинации на базе ФАПов, на дому, а также в торговых центрах Пскова.

Запись на процедуру проходит по номеру единой диспетчерской службы, через портал «Госуслуг» и непосредственно в медучреждении.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко призвала псковичей привиться от COVID-19 до приезда дачников из других регионов.

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Комментарии

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Бабулечка
11:10 23.04.2021

Прививка бесплатно, а далее тесты проходить платно будут. Никто гарантий не дает. Нет фоторепортажей о здоровье привитых очень пожилых людей из домов престарелых...

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