Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 41 тысячи жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Полностью завершили вакцинацию 26 тысяч человек.

На сегодняшний день в Псковской области открыты 38 пунктов вакцинации от коронавируса. Привиться можно в любом поликлиническом отделении в каждом районе, в мобильных пунктах вакцинации на базе ФАПов, на дому, а также в торговых центрах Пскова.

Запись на процедуру проходит по номеру единой диспетчерской службы, через портал «Госуслуг» и непосредственно в медучреждении.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко призвала псковичей привиться от COVID-19 до приезда дачников из других регионов.