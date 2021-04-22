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Общество / Образование

В Псковской области определили лучших педагогов 2021 года

22 апреля 2021 года, 22:05

В Псковской области определили лучших педагогических работников 2021 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021» выиграла преподаватель обществознания Псковского кооперативного техникума Екатерина Савичева. Второе место заняла учитель русского языка и литературы Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Пскова Татьяна Матвеева, третье место — учитель начальных классов Невельской гимназии Елена Ковалева.

Всего в этом конкурсе приняли участие 14 педагогов из образовательных учреждений Пскова, Дновского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Себежского, Усвятского районов.

В областном этапе 12-го всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2021» приняли участие 20 человек. Это воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Островского, Порховского, Псковского, Струго-Красненского районов, Пскова и Великих Лук.

По итогам этого конкурса победила музыкальный руководитель Бежаницкого детского сада «Светлячок» Диана Журавлева. Второе место заняла воспитательница детского сада № 24 Пскова Лилия Губанова, третье — воспитатель детского сада «Колосок» в Локнянском районе Инна Сакович.

В областном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года-2021» приняли участие мастера и преподаватели Великолукского медицинского колледжа, Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Островского многопрофильного колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского кооперативного техникума и Псковского политехнического колледжа.

Лучшим в этой области стал преподаватель Псковского агротехнического колледжа Алексей Милков. Он получил региональное звание «Мастер года — 2021». Второе место заняла преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татьяна Тихонова третье — преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова.

Церемония награждения лучших педагогов состоялась 22 апреля.

Победителям этих трех конкурсов предстоит участие в финальных мероприятиях всероссийских конкурсов.

Цель областных этапов всероссийских профессиональных конкурсов - поддержка образования и престижа педагогической профессии. Конкурсы выявляют лучших педагогов Псковской области и способствуют распространению их опыта и практик. Они являются формой совершенствования профессионального мастерства педагогов.

Организаторы конкурсов: комитет по образованию Псковской области, Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

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