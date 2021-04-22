Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

18 собак-инвалидов и отказников смогли найти свой дом благодаря псковички

22 апреля 2021 года, 18:02

18 собак-инвалидов и отказников смогли найти свой дом благодаря псковичке Жанне Сухаревой, пишет Псковское агентство информации.

18 собак-инвалидов и отказников смогли найти свой дом благодаря псковички

Фото Псковского агентства информации

Уже на протяжении нескольких лет Жанна Сухарева спасает бездомных собак разных пород со всей России. Предпочтение она отдает догам, потому что любовь к этой породе привили родители. Также у Жанны живут волкособы, питбуль Джокер и пудель Джек.

Всего у женщины живут 9 питомцев. И регулярно есть еще кто-то, кому псковичка ищет новый дом. Чаще всего это животные из Пскова и Анапы.

«Почему Анапы? Там живёт моя подруга. Она волонтёр и рассказывала мне, как жестоко относятся к животным на югах. А затем она мне отправила фото несчастного щенка добермана, который не нужен был хозяевам, и попросила забрать его», - пояснила псковичка.

Подробнее о спасении и транспортировке животных, их характере, социализации, волкособах и многом другом читайте на сайте Псковского агентства информации.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Московский хирург провёл мастер-класс для врачей псковского онкодиспансера
Пскович воскрес после визита участкового
Новые комфортабельные вагоны появились в пригородных поездах «Псков — Дно»
Две ярмарки пройдут в Детском парке Пскова в майские выходные
Пять псковских туроператоров прекратили свою работу из-за пандемии коронавируса
Сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове не прошел приемку
Почти 28 тысяч отжиманий выполнят псковичи в рамках акции «Рекорд Победы»
Еще два человека скончались от COVID-19 в Псковской области
Губернатор поручил главе Куньинского района определить нуждающиеся в ремонте учреждения

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?