18 собак-инвалидов и отказников смогли найти свой дом благодаря псковички

Уже на протяжении нескольких лет Жанна Сухарева спасает бездомных собак разных пород со всей России. Предпочтение она отдает догам, потому что любовь к этой породе привили родители. Также у Жанны живут волкособы, питбуль Джокер и пудель Джек.

Всего у женщины живут 9 питомцев. И регулярно есть еще кто-то, кому псковичка ищет новый дом. Чаще всего это животные из Пскова и Анапы.

«Почему Анапы? Там живёт моя подруга. Она волонтёр и рассказывала мне, как жестоко относятся к животным на югах. А затем она мне отправила фото несчастного щенка добермана, который не нужен был хозяевам, и попросила забрать его», - пояснила псковичка.

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