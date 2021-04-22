18 собак-инвалидов и отказников смогли найти свой дом благодаря псковички

18 собак-инвалидов и отказников смогли найти свой дом благодаря псковичке Жанне Сухаревой, пишет Псковское агентство информации.
18 собак-инвалидов и отказников смогли найти свой дом благодаря псковичке Жанне Сухаревой, пишет Псковское агентство информации.
Уже на протяжении нескольких лет Жанна Сухарева спасает бездомных собак разных пород со всей России. Предпочтение она отдает догам, потому что любовь к этой породе привили родители. Также у Жанны живут волкособы, питбуль Джокер и пудель Джек.
Всего у женщины живут 9 питомцев. И регулярно есть еще кто-то, кому псковичка ищет новый дом. Чаще всего это животные из Пскова и Анапы.
«Почему Анапы? Там живёт моя подруга. Она волонтёр и рассказывала мне, как жестоко относятся к животным на югах. А затем она мне отправила фото несчастного щенка добермана, который не нужен был хозяевам, и попросила забрать его», - пояснила псковичка.
Подробнее о спасении и транспортировке животных, их характере, социализации, волкособах и многом другом читайте на сайте Псковского агентства информации.