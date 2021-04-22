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Происшествия

Пскович воскрес после визита участкового

22 апреля 2021 года, 17:08

Мужчина воскрес во время визита полицейского в Пскове, рассказал заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции УМВД России по городу Пскову Александр Афанасьев в эфире ПАИ-live 22 апреля.

Около двух месяцев назад в полицию поступило сообщение о том, что в квартире скончался мужчина. Прибывший на место участковый полиции начал выяснять обстоятельства произошедшего у супруги скончавшегося.

Однако, во время разговора предполагаемый труп очнулся, встал и вышел.

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