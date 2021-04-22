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Транспорт

Новые комфортабельные вагоны появились в пригородных поездах «Псков — Дно»

22 апреля 2021 года, 16:38

Новые комфортабельные вагоны появились на пригородных железнодорожных маршрутах «Псков — Дно» и «Дно — Оредеж», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Новые комфортабельные вагоны появились в пригородных поездах «Псков — Дно»

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На линию вышли девять новых вагонов локомотивной тяги, каждый из которых оснащен кондиционером, экологически чистыми туалетами, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

Подвижной состав была заменен для улучшения качества обслуживания пассажиров, отметили в профильном комитете и добавили, что срок службы старых вагонов уже истек.

Новые комфортабельные вагоны появились в пригородных поездах «Псков — Дно»

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Новые комфортабельные вагоны появились в пригородных поездах «Псков — Дно»

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

По рабочим дням пригородный поезд «Псков – Дно» отправляется со станции Дно в 8:26. Прибытие в Псков - в 11:08. Обратно состав отбывает в 17:42. Время в пути составляет 2 часа 46 минут.

По понедельникам и выходным дням пригородный поезд следует отправлением из Пскова в 8:20 и прибытием в Дно в 11:21. По пятницам и выходным дням отправление из Дно значится в 17:12, а прибытие в Псков - в 20:12. Время в пути - 3 часа.

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