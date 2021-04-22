Новые комфортабельные вагоны появились в пригородных поездах «Псков — Дно»

Новые комфортабельные вагоны появились на пригородных железнодорожных маршрутах «Псков — Дно» и «Дно — Оредеж», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На линию вышли девять новых вагонов локомотивной тяги, каждый из которых оснащен кондиционером, экологически чистыми туалетами, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

Подвижной состав была заменен для улучшения качества обслуживания пассажиров, отметили в профильном комитете и добавили, что срок службы старых вагонов уже истек.