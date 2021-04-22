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Общество

Две ярмарки пройдут в Детском парке Пскова в майские выходные

22 апреля 2021 года, 16:30

Две ярмарки пройдут на территории Детского парка в Пскове в майские выходные, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Так, с 30 апреля по 2 мая будет проходить Пасхальная ярмарка, а с 3 по 10 мая - ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Победы.

Муниципальное предприятие города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова» приглашает предпринимателей, мастеров народных промыслов и ремесленников к участию в этих мероприятиях.

Зарегистрироваться в качестве участника можно с 9:00 до 18:00 по адресу: Октябрьский проспект, 14 или по электронной почте 722219@mail.ru. Заявки принимаются до 30 апреля.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 61-61-91. 

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