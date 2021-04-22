Пять псковских туроператоров прекратили свою работу из-за пандемии коронавируса, отметила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на пресс-конференции 22 апреля, пишет Псковское агентство информации.

«Для Псковской области туризм – фактически стратегическая сфера. Последние несколько лет турпоток показывал стабильный рост и уже к 2019 году к нам приехали более 400 тысяч человек, в 2020 году показатель из-за коронавирус упал до 257 тысяч туристов», - рассказала Марина Егорова и добавила, что на сегодняшний день в Пскове осталось только 17 туроператоров.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова считает, что уход туроператоров можно расценивать как «расчистку места для более крупных игроков».

Кроме того, по ее мнению, турсфера региона справилась и даже смогла предложить новые продукты для жителей и гостей города. Так, на рынке туруслуг появились трекинги, сплавы, театрализованные и интерактивные программы.

По словам Марины Егоровой, также начал развиваться сельский и автомобильный туризм. «Люди приезжают своим ходом на машинах. Недавно был семинар на эту тему с псковскими рестораторами и отельерами», - отметила она и подчеркнула, что туристы сейчас более заинтересованы в индивидуальных маршрутах.

В среднем гости из других регионов проводят в Псковской области три дня и две ночи. «Конечно, пока а слуху и на виду – Псков, Печоры, Изборск, Пушкинские Горы. Еще только предстоит в полной мере открыть потенциал Полистовского заповедника, Себежского национального парка, Великих Лук. Думаю, это поможет дополнительно задержать туриста в регионе», - заключила и. о. председателя профильного комитета.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова напомнила, что представителям туриндустрии сложно что-то планировать, потому что они не всегда вовремя узнают о корректировках в ограничительные меры. Кроме того, в условиях пандемии турагентствам сложно сохранить штат.