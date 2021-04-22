Сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов в Пскове не прошел приемку

Комиссия посетила парк 22 апреля. В ходе осмотра специалисты выявили более 10 существенных недочетов. Так, они обратили внимание на разрушение бортовых камней, расслоение тротуарной плитки, слабую всхожесть газонных трав и застой поверхностных стоков на покрытии дорожек.

Кроме того, местные жители жаловались, что в парке растет борщевик. Опасения подтвердились в ходе проверки комиссии.

Выявленные дефекты подрядная организация должна устранить до 31 мая. По истечению этого срока будет проведена повторная приемка. Если подрядчик просрочит исполнение обязательств, к нему будут применены штрафные санкции в установленном законодательством порядке.