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Спорт

Почти 28 тысяч отжиманий выполнят псковичи в рамках акции «Рекорд Победы»

22 апреля 2021 года, 14:06

27 тысяч 759 отжиманий предстоит сделать псковичам в рамках Международной патриотической акции «Рекорд Победы», сообщили «Псковской правде» организаторы, участники спортивного движения «Street Workout Псков».

«Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз сколько дней минуло с конца Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти героям нашей Великой страны», - отметили организаторы и пригласили псковичей присоединиться к мероприятию.

Почти 28 тысяч отжиманий выполнят псковичи в рамках акции «Рекорд Победы»

Фото из группы «Street Workout Псков» во «Вконтакте»

Принять участие может любой желающий. Акция проходит в двух форматах: онлайн и офлайн. Общий сбор назначен 9 мая в 13:00 на воркаут площадке, которая располагается по адресу улица Воеводы Шуйского, 9.

Каждому участнику необходимо выполнить максимальное количество отжиманий подходами или за один раз. Для девушек предусмотрено исключение: вместо отжиманий они могут приседать.

Тем, кто будет участвовать онлайн, необходимо записать свои отжимания на видео и опубликовать у себя на стене во «Вконтакте» или Instagram. В описание к видео нужно добавить хештеги #псков_street_workout и #рекордпобедыпсков, а также свой хештег с фамилией и количеством записанных на видео отжиманий, например,  #Иванов1000.

Авторы самых сильных и интересных видеороликов получат спортивные призы. Импровизация при исполнении отжиманий, приседаний и монтаже видео приветствуется.

Организаторы подчеркнули, что рекорд отжиманий был поставлен в 2019 году. Тогда псковичи выполнили 35 тысяч раз. 

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