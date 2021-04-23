Александр Коновалов: Нужно развивать спортивные сооружения при школах и делать их доступными

«Мое мнение — все-таки правильно развивать спортивные сооружения при школах и делать их доступными», - прокомментировал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов вопрос развития дворового спорта, пишет «АиФ-Псков».

По его словам, у школьных стадионов «есть хозяин, есть инженер, который может в течение дня этот объект обслуживать, есть дворник, который этот объект уберет, есть физрук, который может там организовать секции».

«Конечно, здорово, когда во дворах развивается дворовый спорт, но тут мы даже на примере текущего года сталкиваемся с кучей разных проблем. Кто зальет каток? Управляющая организация говорит: «Нет, не будем». Кроме того, люди элегантного возраста зачастую против спортивных площадок во дворе, потому что шумно. К сожалению, большой перспективы развития дворовых спортивных ядер не вижу», - пояснил он.