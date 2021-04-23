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Спорт

Проход псковичей на «Машиностроитель» будет осуществляться с помощью биометрической системы

23 апреля 2021 года, 17:02

Проход псковичей на обновленный стадион «Машиностроитель» будет осуществляться с помощью биометрической системы. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова.

По его словам, «Машиностроитель» планируется ввести в эксплуатацию в первых числах июня. «Уже сейчас очень много вопросов о том, смогут ли люди там заниматься физической культурой и спортом. Смогут. Причем, бесплатно. Но для этого нужно будет пройти некую инновационную процедуру», - предупредил Александр Коновалов.

Он отметил, что на объекте установлена система СКУД [система контроля и управления доступом]. «Это система определения человека по лицу. Любой гражданин, который захочет заниматься на этом стадионе, должен будет сначала прийти на ресепшен. Его сфотографируют, он получит многоразовую карту, эта карта будет зачипирована и система видеокамер будет распознавать человека на всем спортивном ядре. В зависимости от уровня допуска, для него будут открываться те или иные двери», - пояснил он.

Так, если человек приходит на стадион просто побегать, он получает уровень доступа, который его пропускает внутрь спортивного ядра на беговые дорожки. Также у него есть допуск в санузлы. А спортсмен-футболист получает допуск другого уровня и может находиться на территории стадиона, проходить в санузлы и в некоторые раздевалки. Но у него не будет доступа в залы, где будет фехтование или в велоклуб.

В последующем эта система будет использоваться и при проведении официальных футбольных матчей. 

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