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Общество

На псковском стадионе «Электрон» планируется оборудовать плоскостные сооружения для уличного спорта

23 апреля 2021 года, 14:45

На псковском стадионе «Электрон» планируется установить оборудование плоскостных сооружения для уличного спорта. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на  заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова.

«Безусловно, обязательно нужно сделать так, чтобы составляющая плоскостных сооружений (все что находится на улице) тоже имела место быть. Граждане рядышком живут, место излюбленное для занятий спортом, поэтому надо его в этом ключе и развивать», - отметил он. Однако добавил, что этот вопрос вряд ли удастся решить раньше 2023 года.

По его словам, фактически в собственности муниципалитета находится территория непосредственно перед бассейном. «Есть несколько путей развития этой территории. Первый — попытаться запроектироваться, войти к какую-нибудь федеральную инвестиционную программу и сделать там спортивное ядро. Второй путь, по которому мы сейчас идем, — это во взаимодействии с Российским футбольным союзом согласовать строительство крытого футбольного манежа вместе с уличной спортивной инфраструктурой и полностью за счет средств федерации построить этот столь нужный объект», - отметил он.

Александр Коновалов напомнил, что в настоящее время на стадионе ведутся работы по демонтажу трибун. «Они практически демонтированы, мусор дробится и вывозится. Снеся трибуну, сделаем благоустройство небольшое, разровняем все, газон высеем, может быть, поставим какие-нибудь уличные тренажеры. Обязательно летом будем заниматься этой проблемой», - пообещал он.

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