Губернатор поручил главе Куньинского района определить нуждающиеся в ремонте учреждения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе Куньинского района Олегу Лебедеву провести мониторинг учреждений образования, культуры и социальной защиты, чтобы определить остро нуждающиеся в ремонте здания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. «Посмотрите по объектам, надо сформировать программу на текущий год, а я руководителям профильных Комитетов дам соответствующие поручения», — сказал глава региона.

Также стороны обсудили реализацию нацпроектов в этом году. Так, в рамках направления «Культура» район планирует приобрести передвижной автоклуб, а по направлению «Образование» в Куньинской средней школе к новому учебному году откроется «Точка роста», сообщил Олег Лебедев. Проект «Формирование комфортной городской среды», по его словам, позволит благоустроить два общественных пространства в районном центре. Работы на объектах уже ведутся. Их планируется закончить к концу мая, сообщил глава муниципалитета и добавил, что по итогам конкурсных процедур удалось сэкономить 80 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на закупку оборудования. В начале мая начнется ремонт спортивного зала Пухновской школы. Работы проходят в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Олег Лебедев сообщил, что контракт был заключен на сумму чуть больше 1 млн рублей. Еще порядка 280 тыс. рублей, которые были сэкономлены на этом объекте, планируется направить на дополнительные ремонты.