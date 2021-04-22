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Общество

Губернатор поручил главе Куньинского района определить нуждающиеся в ремонте учреждения

22 апреля 2021 года, 13:18

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе Куньинского района Олегу Лебедеву провести мониторинг учреждений образования, культуры и социальной защиты, чтобы определить остро нуждающиеся в ремонте здания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Посмотрите по объектам, надо сформировать программу на текущий год, а я руководителям профильных Комитетов дам соответствующие поручения», — сказал глава региона.

Губернатор поручил главе Куньинского района определить нуждающиеся в ремонте учреждения

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также стороны обсудили реализацию нацпроектов в этом году. Так, в рамках направления «Культура» район планирует приобрести передвижной автоклуб, а по направлению «Образование» в Куньинской средней школе к новому учебному году откроется «Точка роста», сообщил Олег Лебедев.

Проект «Формирование комфортной городской среды», по его словам, позволит благоустроить два общественных пространства в районном центре. Работы на объектах уже ведутся. Их планируется закончить к концу мая, сообщил глава муниципалитета и добавил, что по итогам конкурсных процедур удалось сэкономить 80 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на закупку оборудования.

В начале мая начнется ремонт спортивного зала Пухновской школы. Работы проходят в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Олег Лебедев сообщил, что контракт был заключен на сумму чуть больше 1 млн рублей. Еще порядка 280 тыс. рублей, которые были сэкономлены на этом объекте, планируется направить на дополнительные ремонты.

Губернатор поручил главе Куньинского района определить нуждающиеся в ремонте учреждения

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Общий размер финансирования по четырем направлениям составит более 9 млн рублей, проинформировал глава Куньинского района. Он также сообщил, что 550 тысяч рублей направят на создание мест допобразования в Центре внешкольной работы, Жижицкой и Куньинской средних школах. Для учреждений образования будут приобретены магнитно—маркерные доски, компьютерное и специализированное лабораторное оборудование, учебные пособия и мебель.

Михаил Ведерников  напомнил, что в регионе изменился подход к распределению средств, сэкономленных от конкурсных процедур. «Если вы оперативно разыгрываете экономию, с первого раза контрактуетесь — средства остаются. Если выбиваетесь по срокам, то средства будут распределены среди тех, кто может работать оперативно», — сказал губернатор.

Олег Лебедев заметил, что в прошлом году все запланированное выполнено на 100%. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» работа проведена на трех объектах, в рамках проекта «Современная школа» оснащены несколько учебных кабинетов, а в Жижицкой средней общеобразовательной школе открыта «Точка роста».

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