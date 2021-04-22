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Общество

Псковичам разъяснили правила установки «лежачего полицейского» во дворе

22 апреля 2021 года, 12:28

Псковичам разъяснили правила установки «лежачего полицейского» или ограничивающего скорость знака во дворе. Как сообщает «АиФ-Псков», возможность оборудования ограничивающих интенсивное движение элементов зависит от того, кому принадлежит дворовая территория — жильцам или городу.

Псковичам разъяснили правила установки «лежачего полицейского» во дворе

Фото Андрея Степанова

По словам начальника отдела по транспорту и связи УГХ Пскова Евгения Зинкевича, как правило, дворы размежеваны и дворовая территория является общей долевой собственностью жильцов. Поэтому, согласно Жилищному кодексу, для принятия решения организуется общее собрание, на котором большинство жильцов должно поддержать предложение установить искусственные неровности.

- Далее при наличии этого решения за счет средств собственника делаются искусственные неровности, устанавливаются знаки, предупреждающие о них, - пояснил чиновник.

Если двор не размежеван, его территория является муниципальной. В таком случае нужно обращение в администрацию города и уже орган власти на основании решения комиссии по безопасности дорожного движения устанавливает искусственную неровность. Как правило, положительное решению комиссия принимает, если рядом детские сады или другие социальные объекты.

Также у горожан есть вариант не устанавливать «лежачих полицейских» за свой счет и не просить эту услугу у города.

- Жильцы дома могут решить организовать ТОС и заявиться через территориальное общественное самоуправление участвовать в открытом конкурсе, чтобы им дали деньги на установку искусственных неровностей», - пояснил депутат Псковской городской Думы, член комиссии по безопасности дорожного движения Григорий Стороненков.

Еще один вариант решения проблемы — сделать двор тупиковым.

- Если двор является сквозным и есть альтернатива проезда к следующему двору либо к дому, то жители могут принять решение на общем собрании, чтобы сделать двор тупиковым, либо ограничить движение машин - поставить полусферы, чтобы только спецтехника могла проезжать, - рассказал депутат.

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