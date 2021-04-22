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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать во флешмобе «Улица нашего героя»

22 апреля 2021 года, 12:26

«Россети Северо-Запад» приглашают псковичей поучаствовать во флешмобе, посвященном памяти о героях Великой Отечественной войны.

Псковичей приглашают поучаствовать во флешмобе «Улица нашего героя»
Пскович Сергей Андреев на улице Шестака
Фото из соцсетей компании «Россети Северо-Запад»

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании, для участия необходимо сделать селфи с названиями улиц, которые носят имена героев, и выложить их в соцсети с описанием подвига. В посте также необходимо поставить хештег #УлицаНашегоГероя, отметить свой регион и компанию «Россети Северо-Запад» (@rossetisevzap). Лучшие фотографии будут опубликованы в аккаунтах компании.

«В каждом городе, деревне или поселке есть улицы, названные в честь тех, кто сражался за нашу Родину. Давайте расскажем о них, чтобы победителей знала вся страна!» - подчеркнули в пресс-службе «Россетей» и добавили, что табличка с названием улицы должна быть хорошо видна.

Фото псковича, электромонтера Псковского филиала Сергея Андреева на улице Шестака уже попало в соцсети компании.

«Константин Шестак участвовал в освобождении Пскова в июле 1944 года. Полк под его командованием первым ворвался в город и форсировал реку Великая. Его именем названа улица в историческом районе Завеличье», - написал участник.

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