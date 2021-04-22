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Общество / Здоровье

Офтальмологическое отделение Псковской областной больницы оснастят новейшим оборудованием

22 апреля 2021 года, 12:00

Офтальмологическое отделение Псковской областной больницы оснастят новейшим оборудованием, заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 апреля.

«Планируем, чтобы высокие технологии пришли в областную больницу в необходимом объёме», - отметила председатель профильного комитета и добавила, что структура медучреждения поменялась, но все отделения остаются в работе. 

Всего, по словам Гаращенко, в Псковскую область поступило 195 единиц медицинского оборудования за два года. Технику поставили в регион по нацпроекту «Здравоохранение».

«Это высококачественная медтехника. Причем техника поступает не только в лечебные учреждения Пскова. Если в Великих Луках раньше МРТ-аппарата не было, то теперь он там есть. И им пользуются и дети, и взрослые пациенты», - подчеркнула Гаращенко.

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