Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рекомендует псковичам привиться от COVID-19 до приезда дачников из других регионов.
Как она пояснила на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 22 апреля, во время дачного сезона население региона увеличивается почти до миллиона человек.
Поставить прививку, по словам Гаращенко, необходимо заранее, чтобы осенью, когда начнется сезон вирусов, быть готовым. «Но вакцинация не означает, что можно не соблюдать социальную дистанцию и масочный режим», - напомнила председатель профильного комитета.
В настоящее время в Псковской области работают 38 пунктов вакцинации от коронавируса. Привиться можно в любом поликлиническом отделении в каждом районе, в мобильных пунктах вакцинации на базе ФАПов, а также на дому. Последняя услуга доступна для пожилых людей.
В Пскове вакцинация также проходит в торговых центрах. Марина Гаращенко поблагодарила руководителей ТЦ за помощь в организации прививочных пунктов, «зала ожидания». По ее словам, работа в этих точках налажена: желающие привиться соблюдают социальную дистанцию, навигация выстроена.
Фото Псковского агентства информации
Кроме того, спикер заверила, что все необходимые условия хранения вакцины соблюдены: препарат привозят на день и кладут в специальное холодильное оборудование. Неиспользованные дозы увозят обратно в поликлинику.
Марина Гаращенко подчеркнула, что вакцина продолжает активно поступать в Псковскую область.