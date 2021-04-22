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Общество / Здоровье

Марина Гаращенко рекомендует псковичам привиться от COVID-19 до приезда дачников

22 апреля 2021 года, 11:42

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рекомендует псковичам привиться от COVID-19 до приезда дачников из других регионов.

Как она пояснила на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 22 апреля, во время дачного сезона население региона увеличивается почти до миллиона человек. 

Марина Гаращенко рекомендует псковичам привиться от COVID-19 до приезда дачников

Поставить прививку, по словам Гаращенко, необходимо заранее, чтобы осенью, когда начнется сезон вирусов, быть готовым. «Но вакцинация не означает, что можно не соблюдать социальную дистанцию и масочный режим», - напомнила председатель профильного комитета.

В настоящее время в Псковской области работают 38 пунктов вакцинации от коронавируса. Привиться можно в любом поликлиническом отделении в каждом районе, в мобильных пунктах вакцинации на базе ФАПов, а также на дому. Последняя услуга доступна для пожилых людей.

В Пскове вакцинация также проходит в торговых центрах. Марина Гаращенко поблагодарила руководителей ТЦ за помощь в организации прививочных пунктов, «зала ожидания». По ее словам, работа в этих точках налажена: желающие привиться соблюдают социальную дистанцию, навигация выстроена.

Марина Гаращенко рекомендует псковичам привиться от COVID-19 до приезда дачников

Фото Псковского агентства информации

Кроме того, спикер заверила, что все необходимые условия хранения вакцины соблюдены: препарат привозят на день и кладут в специальное холодильное оборудование. Неиспользованные дозы увозят обратно в поликлинику.

Марина Гаращенко подчеркнула, что вакцина продолжает активно поступать в Псковскую область.

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