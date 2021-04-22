Как она пояснила на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 22 апреля, во время дачного сезона население региона увеличивается почти до миллиона человек.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рекомендует псковичам привиться от COVID-19 до приезда дачников из других регионов.

Поставить прививку, по словам Гаращенко, необходимо заранее, чтобы осенью, когда начнется сезон вирусов, быть готовым. «Но вакцинация не означает, что можно не соблюдать социальную дистанцию и масочный режим», - напомнила председатель профильного комитета.

В настоящее время в Псковской области работают 38 пунктов вакцинации от коронавируса. Привиться можно в любом поликлиническом отделении в каждом районе, в мобильных пунктах вакцинации на базе ФАПов, а также на дому. Последняя услуга доступна для пожилых людей.

В Пскове вакцинация также проходит в торговых центрах. Марина Гаращенко поблагодарила руководителей ТЦ за помощь в организации прививочных пунктов, «зала ожидания». По ее словам, работа в этих точках налажена: желающие привиться соблюдают социальную дистанцию, навигация выстроена.