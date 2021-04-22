Михаил Ведерников утвердил 12 членов Общественной палаты Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил 12 членов Общественной палаты региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

В ее состав вошли заместитель главного врача по медицинской части Псковской областной инфекционной больницы Самир Аль-Араби, секретарь Псковского епархиального управления Андрей Вахрушев, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачева, председатель Псковской региональной общественной организации «Управа в ЖКХ» Сергей Елизаров, проректор Псковского государственного университета по работе с молодежью Александр Захаров, председатель Псковского областного отделения Российского Союза молодежи Алёна Иванова, управляющий группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок, заместитель председателя Псковского областного отделения Российского детского фонда Юлия Колесова, член Псковского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Владимир Петров, председатель регионального штаба Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина, председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» Юлия Рощина, а также директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев.

Главе региона поступило 20 предложений от структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных на территории области. Все кандидаты были рассмотрены в соответствии с Законом Псковской области от 09 марта 2017 года № 1751-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области».

Всего в состав Общественной палаты Псковской области на 2021 — 2024 годы войдут 36 членов: 12 человек утверждает губернатор, 12 кандидатов тайным голосованием избирают депутаты областного Собрания и еще 12 выбирают сами члены Общественной палаты.