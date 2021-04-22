Более 12 тысяч домов и квартир будет газифицировано в Псковской области до 2025 года, заявил начальник управления газификации «Газпром межрегионгаз» Антон Радченко в ходе первого заседания рабочей группы по реализации программы развития газификации и газоснабжения региона на 2021–2025 годы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

По словам Антона Радченко, с 2005 по 2020 годы были созданы условия для газификации около 3 тысяч домов и более 20 котельных. На реализацию этой программы газификации компания напрвила 4,2 млрд рублей. На эти средства было построено 18 газопроводов общей протяженностью более 360 км.

Для программы, рассчитанной до 2025 года, объем инвестиций составит 8,5 млрд рублей, отметил Антон Радченко. На эту сумму планируется построить 31 газопровод протяженностью почти 650 км. Это позволит газифицировать более 12 тысяч домов и квартир, а также свыше 60 котельных.

В этом году компания выполнит проектно-изыскательские работы на семи объектах в Невельском, Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском районах, а также строительно-монтажные работы на объекте протяженностью 36 км в Новосокольническом районе, добавил Антон Радченко.

«Это позволит газифицировать важные и перспективные агропромышленные площадки в регионе», — отметила председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко и поблагодарила партнеров за включение в программу газификации всех предложений профильного комитета.

Кроме того, участники совещания обсудили необходимость корректировки схемы газификации в регионе и другие актуальные вопросы, касающиеся реализации программы.