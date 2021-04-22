59 случаев СOVID-19 подтвердились в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 12 тыс. 889) добавилось 23 инфицированных. В Новоржевском районе (всего 326) коронавирусом заболели 10 человек, в Новосокольническом (всего 950) – шесть, в Великих Луках (всего 6 тыс. 116) – пять. По три случая СОVID-19 диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 968), Островском (всего 1 тыс. 825) и Дедовичском (всего 753) районах, по одному - в Порховском (всего 1 тыс. 132), Великолукском (всего 806), Печорском (всего 693), Пушкиногорском (всего 327), Пустошкинском (всего 322) и Красногородском (всего 207) районах.

25 тыс. 465 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса с начала пандемии, 149 из них излечились за минувшие сутки.

Умерли от этого заболевания 313 человек.

Глава региона добавил, что на сегодняшний день под контролем Роспотребнадзора остаются три очага. Очаг в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Невельского района признан неактивным.