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Общество / Здоровье

59 случаев СOVID-19 подтвердились в Псковской области за сутки

22 апреля 2021 года, 09:50

59 новых случаев СOVID-19 подтвердились в Псковской области за сутки 21 апреля, сообщил губернатор  Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее число заболевших достигло 35 тыс. 762.

59 случаев СOVID-19 подтвердились в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 889) добавилось 23 инфицированных. В Новоржевском районе (всего 326) коронавирусом заболели 10 человек, в Новосокольническом (всего 950) – шесть, в Великих Луках (всего 6 тыс. 116) – пять. По три случая СОVID-19 диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 968), Островском (всего 1 тыс. 825) и Дедовичском (всего 753) районах, по одному - в Порховском (всего 1 тыс. 132), Великолукском (всего 806), Печорском (всего 693), Пушкиногорском (всего 327), Пустошкинском (всего 322) и Красногородском (всего 207) районах.

25 тыс. 465 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса с начала пандемии, 149 из них излечились за минувшие сутки.

Умерли от этого заболевания 313 человек. 

Глава региона добавил, что на сегодняшний день под контролем Роспотребнадзора остаются три очага. Очаг в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Невельского района признан неактивным. 

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