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Политика

МВД РФ: 20 человек приняли участие в незаконной акции в Пскове

21 апреля 2021 года, 22:46

По данным Министерства внутренних дел РФ в незаконной акции в Пскове 21 апреля приняли участие 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30», - говорится на сайте МВД РФ.

Всего в несанкционированных акциях в 29 городах России, по данным министерства, приняли участие примерно 14,4 тысячи человек, из них около 6 тысяч человек в Москве и 4,5 тысячи в Санкт-Петербурге.

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