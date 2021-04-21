На несанкционированной акции навальнистов в Пскове обошлось без задержаний

Несанкционированная акция сторонников Алексея Навального, которая состоялась в псковском Сквере искусств на «Четырех углах» 21 апреля собрала порядка 30-40 участников.
Несанкционированная акция сторонников Алексея Навального, которая состоялась в псковском Сквере искусств на «Четырех углах» 21 апреля собрала порядка 30-40 участников.
Акция была инициирована соратниками Алексея Навального, в настоящее время отбывающего заключение в колонии. Поводом стало ухудшение его здоровья: политик заявил, что ему не оказывают медицинскую помощь и объявил голодовку.